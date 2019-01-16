Завистливая Бузова может отбить мужа у беременной женщины

Сегодня, 12:12

Вот и нашёлся повод для очередного хайпа.

Для Бузовой женатый мужчина уже совсем не новшество. Она имеет опыт в этом продвижении, чем и может воспользоваться из-за зависти к Лопырёвой. Та, в свою очередь, увела из семьи известного предпринимателя, и более того, беременна от него, и никак не скрывает это.

Бузова завидует Лопырёвой, так как той удалось урвать «злачный кусок» в лице известного, состоятельного предпринимателя. Сама Ольга всегда считала эталоном удачной карьеры - выгодное замужество. Бизнес и ничего личного. Хайп вокруг самой телеведущей заканчивается и как-то нужно поднимать его снова. Что ещё будут с таким интересом в Бузовой обсуждать - конечно беременность, скандалы вокруг неё. Эти скандалы для неё стали чем-то возвышающим, в то время как для других нормальных людей это позор.

Завистливая телезвезда может прибегнуть к тому варианту, где она снова возьмётся за старое чтобы отбить мужа у беременной или замужней женщины, заставив мужчину покинуть семью, а не быть в роли любовника, и уж тем более самой не остаться лишь любовницей.