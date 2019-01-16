Татьяна Навка задумала сделать постановку «Вий» на льду

Отпуск на Мальдивах вдохновил Навку на новое ледовое шоу.
Знаменитая фигуристка Татьяна Навка отправилась в отпуск на Мальдивы с дочкой и подругой Жасмин. Уже несколько дней Татьяна балует подписчиков красочными фотографиям и красивыми пейзажами. На одной из последний фотографий Навка опубликовала снимок, где на фоне океана держит в руках книгу Гоголя «Вий».
View this post on Instagram
Когда ты спишь по пару часов в сутки, тренировки, репетиции, встречи, программы, плюс семья и дети, когда найти время на чтение?! Отпуск, самое время, когда можно спокойно в тишине и спокойствии взять в руки интересную книгу (именно бумажную, а не электронную), и окунуться в другой мир... На этот раз... Классика! 📘 В последнее время заметила, что чтобы я не читала, мысленно представляю, как это могло бы смотреться на льду) 🙈🤭 Издержки работы у каждого свои))) 😉 PS: Делитесь, что Вы думаете о «ВИЙ» и в целом о Гоголе? #ТатьянаНавка #Отдых #Relax #РусскаяКлассика #Книги #💖
В комментариях фигуристка сообщила, что отпуск лучшее время, чтобы почитать классику в тишине и спокойствии. Однако, даже на отдыхе фигуристка не перестаёт думать о работе: Навка уже задумалась сделать постановку «Вий» на льду и поинтересовалась мнением подписчиков по этому поводу. Многие фанаты такую идею оценили и с восторгом ожидают воплощение задумки.
Напомним, в декабре состоялась премьера мюзикла на льду «Аленький цветочек», где Навка не только исполнила главную роль, но и выступила в качестве продюсера шоу. Отметим, постановка вызвала невероятный фурор и в скором времени ожидается выход сказочного шоу в показ на телевидение.