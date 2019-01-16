Татьяна Навка задумала сделать постановку «Вий» на льду

Сегодня, 11:17

Отпуск на Мальдивах вдохновил Навку на новое ледовое шоу.

Знаменитая фигуристка Татьяна Навка отправилась в отпуск на Мальдивы с дочкой и подругой Жасмин. Уже несколько дней Татьяна балует подписчиков красочными фотографиям и красивыми пейзажами. На одной из последний фотографий Навка опубликовала снимок, где на фоне океана держит в руках книгу Гоголя «Вий».

В комментариях фигуристка сообщила, что отпуск лучшее время, чтобы почитать классику в тишине и спокойствии. Однако, даже на отдыхе фигуристка не перестаёт думать о работе: Навка уже задумалась сделать постановку «Вий» на льду и поинтересовалась мнением подписчиков по этому поводу. Многие фанаты такую идею оценили и с восторгом ожидают воплощение задумки.

Напомним, в декабре состоялась премьера мюзикла на льду «Аленький цветочек», где Навка не только исполнила главную роль, но и выступила в качестве продюсера шоу. Отметим, постановка вызвала невероятный фурор и в скором времени ожидается выход сказочного шоу в показ на телевидение.