Татьяна Навка задумала сделать постановку «Вий» на льду

Когда ты спишь по пару часов в сутки, тренировки, репетиции, встречи, программы, плюс семья и дети, когда найти время на чтение?! Отпуск, самое время, когда можно спокойно в тишине и спокойствии взять в руки интересную книгу (именно бумажную, а не электронную), и окунуться в другой мир... На этот раз... Классика! 📘 В последнее время заметила, что чтобы я не читала, мысленно представляю, как это могло бы смотреться на льду) 🙈🤭 Издержки работы у каждого свои))) 😉 PS: Делитесь, что Вы думаете о «ВИЙ» и в целом о Гоголе? #ТатьянаНавка #Отдых #Relax #РусскаяКлассика #Книги #💖