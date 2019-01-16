Сплошные кости: Полина Гагарина дошла до уровня анорексии

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В погоне за красивым телом Гагарина извела себя диетами, чем очень напугала фанатов.

Совсем недавно Полина Гагарина привлекала взгляд фанатов своими красивыми и сексуальными формами, хоть и считалась вовсе не худой. Последнее время она часто говорила о том, что желает привести себя в порядок и стать ещё более сексуальной и привлекательной.

Последние фотографии звезды «Евровидения–2015» в сети Instagram откровенно испугали фанатов формами Гагариной: она была настолько худая, что фанаты стали переживать за состояние её здоровья. Некоторые отмечали худобу артистки особыми комментариями, типа «тебя не кормят что ли?», «кости», «Ой как люблю эти ребрышки, но больше люблю свинные…», а другие же стали отмечать сам факт «тренировок» исполнительницы в спортзале: «Ребра есть, а результатов активных тренировок в виде намёка на рельефный пресс, нет. Не понятно.....».

Такая реакция фанатов Полины вполне объяснима, те переживают за здоровье артистки и не хотят, чтобы она себя довела до тяжелого состояния сплошных костей, чтобы ситуация дошла до серьезного лечение от «псевдо-диет» или анорексии, до уровня которой она себя доводит. Сама певица никак не ответила на комментарии фанатов. Более того, многие не находят в этом ничего страшного и, даже, спрашивают совет из личного опыта Полины, как быстро похудеть. Как заявила сама исполнительница её вес сейчас составляет менее 50 килограмм, о чём широкой публике стало известно после шоу с Региной Тодоренко.