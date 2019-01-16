Фигура-треуголка: «Мужиковатость» Волочковой после Мальдив стала пугающей

Сегодня, 11:30

Мужская майка, широкие плечи, узкие бёдра Анастасии Волочковой уже не забавляют фанатов.

Подписчики и ранее обращали внимание на странные изменения в фигуре балерины. Её, и без того далеко не изящная фигура, была предметом шуток на тему, может ли быть такой крупной танцовщица и каково приходилось её партнёрам-мужчинам на сцене во время сложных балетных этюдов. Во время её отпуска на Мальдивах это проявилось особенно ярко и стало пугающим. Фанаты предполагают, что мужеподобность Волочковой может быть связана с гормональными возрастными изменениями в организме 42-летней женщины. Но это вовсе не повод лишний раз подчёркивать это. На одном из недавних фото балерина предстала в мужской белой майке, которую в народе называют «алкоголичка».

Подписчики по этому поводу принялись упражняться в остроумии и сообщали, что фигура-треуголка - могучие плечи и узкий таз, а также зализанные волосы, довершали «мужиковатость» образа Волочковой. Во время и после отпуска Анастасия забавлялась тем, что доводила своих хейтеров до исступления многочисленными снимками, подчёркивающих эту особенность. Те, в свою очередь, предлагали ей остановиться и соблюдать чувство меры в троллинге, чтобы не усугублять собственную сомнительную репутацию. Ведь уже беглый взгляд на некоторые фото Волочковой заставляет сомневаться, кто изображён – женщина или мужчина.