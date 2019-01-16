Шпагатиков захотелось: Дубцова остановилась в том же отеле на Мальдивах, что и Волочкова

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Ирина Дубцова делит уютный отель с балериной Анастасией Волочковой.

В этом году многие знаменитости уехали на Новогодние каникулы отдыхать на Мальдивские острова. Ведь все Новогодние праздники артисты работают на концертах и в разъездах, а хочется в тишине отдохнуть. Вот и Ирина Дубцова также решила улететь от холодов и метели в райский, теплый уголок и теперь радует нас своими снимками в Instagram.

Внимательные подписчики заметили, что Ира остановилась в том же отеле, что и известная балерина Волочкова. Сразу после этого в фанатском сообществе поползли слухи о том, что Дубцовой захотелось шпагатиков от Волочковой, хайпа вокруг своей личности, и даже на отдыхе позаниматься спортом под присмотром именитого тренера. Всем известно, что Ира стала внимательно следить за своей фигурой и питанием. Девушка в свободное время старается заниматься спортом и работать над собой. Поклонники певицы решили, что госпожа Дубцова решила спросить совет у Анастасии Волочковой «как на протяжении времени держать своё тело в такой отличной форме». Хотя балерине сейчас до хороших форм далеко. Накануне её обвинили в мужеподобности после отдыха на Мальдивах