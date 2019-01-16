«Ведьмы советской эстрады»: Ротару и Пугачева решили свести личные счеты до 2020 года с помощью зеркальной магии – соцсети

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Жестокая многолетняя борьба за первенство на отечественной эстраде, переходившая во взаимную вражду, которую не могли скрыть даже лицемерные публичные поцелуи, привела к фатальным последствиям.

Судя по комментариям в социальных сетях, пользователи, обсуждая последние события, уверены, что София Ротару и Алла Пугачева решили свести личные счеты еще до наступления 2020 года с помощью зеркальной магии.

Жертвы молдавско-украинской «мальфарки» и россиянки с ярко выраженными и признанными экстрасенсорными способностями, даже не подозревали, что любое их негативное высказывание вызывает фатальный рикошет. Тем не менее, София Михайловна и Алла Борисовна так и не смогли за десятилетия практическим путем выяснить, кто из них сильнее.

Теперь, с возрастом, обе певицы стремительно теряют здоровье, пытаясь только «ради принципа» решить старый вопрос. В результате, судя по последним публикациям, Ротару вынуждена спасать зрение, стремительно теряемое из-за диабета, в клинике Лондона. Постановочные фотографии с семьей на фоне Биг Бэна, не смогли обмануть специалистов. Черные очки Ротару новогодней ночью, о многом сказали медикам. В это же самое время, Алла Борисовна сорвала съемку юбилейного вечера Юрия Николаева из-за внезапного приступа удушья, который может означать начало проблем с легкими. Симптомы астмы выявлены у Примадонны впервые. Несмотря на ссылки приближенных об аллергической реакции на искусственный снег, фанаты с тревогой наблюдают угасание звезды. Впрочем, пока официальных сообщений о состоянии здоровья давних соперниц не поступало. Однако поклонники находятся в большой тревоге.