В Воронеже обнажённую девушку прикрыли исчезнувшим яйцом

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Горожан продолжает тревожить уменьшение веса продаваемых продуктов. Для привлечения внимания к этой проблеме используются самые креативные методы.

В частности, в Воронеже обнажённую девушку прикрыли, якобы, внезапно исчезнувшим яйцом. Дело в том, что один из производителей стал укладывать в упаковку не привычные 10 яиц, а только 9.

На тему фасовки–новинки по России уже прокатился вал шуток и мемов. В Воронеже не могли остаться в стороне. Горожанка выложила в своём аккаунте в Instagram оригинальное фото.

На нём она прикрывает своё обнажённое тело с помощью исчезнувшего яйца. Затем добавляет гневный пост в адрес производителей продуктов.

Чтобы не шокировать потребителей резким ростом стоимости яиц, проще уменьшить их количество в упаковке. Этот трюк, продолжила девушка, давно не нов.

В пачке масла уже не по 250 грамм, а лишь по 180. То же самое с пельменями и рыбой, которых в упаковке не по килограмму, а по 800 грамм. Продолжать можно ещё долго.

Производители давно заметили, что многие покупатели этого просто не замечают, радуясь, что «цены не выросли». Они стали активно этим пользоваться, уменьшая вес.

Вернётся ли десятое яйцо назад в упаковку, пока что никто в Воронеже предположить не решается.