Павел Деревянко показал свою взрослеющую дочь Варвару

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Актер всегда с гордостью рассказывал о своих дочерях – Александре и Варваре и довольно часто выходит с ними на публику. В социальной сети он выложил снимок с повзрослевшей старшей дочерью красавицей.

Павел Деревянко в свои 42 года является отцом двух дочерей – четырехлетней Александры и восьмилетней Варвары. Девочки растут настолько быстро, что актер неоднократно заявлял – не успевает за их взрослением. Известно, что семья довольно часто выходит на публику вместе с детьми и не скрывает их от фанатов, а на своей страничке в социальной сети знаменитость выкладывает семейные фото.

Так, днями Деревянко разместил снимок с повзрослевшей Варварой, которую фанаты сразу же назвали красавицей и засыпали комплиментами. Многие отметили схожесть отца с дочерью. Актер мечтает, что Варвара станет профессиональной спортсменкой, ведь она серьезно занимается большим теннисом и уже имеет успехи. Напомним, что актер живет в гражданском браке с Дарьей Мясищевой, которая и родила ему детей. Известно, что как и у всех семей у них бывают трудные моменты – несколько лет назад Деревянко ушел из семьи, но все же влюбленным удалось наладить отношения и сберечь прекрасные отношения. Сам же актер неоднократно заявлял, что мать его детей — очень мудрая женщина, которая смогла отпустить его без упреков и публичных скандалов.

Деревянко не скрывает: дочки — главная радость в его жизни, а он для девочек — человек-праздник!