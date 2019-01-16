Друг будущего героя «Холостяка» решил отбить у него девушку

Сегодня, 10:24

Друг «вонзил нож в спину» Гусейна Гасанова.

Гусейн Гасанов, прославившийся своими вайнами в Instagram, а также пранк-шоу «Подстава» на YouTube теперь нацелен на шоу «Холостяк». Как известно, 24 летний парень недавно расстался со своей девушкой, и фанаты молодого бизнесмена начали уговаривать его поучаствовать в телепроекте «Холостяк». Как утверждает сам Гусейн «его директ разрывается от «иди на Холостяк».

Однако из последнего сторис молодого человека подписчики поняли, что друг будущего героя шоу «Холостяк» решил отбить у него девушку. Парень захотел воспользоваться популярностью Гасанова и пофлиртовать с подписчицами бизнесмена. Друг Гусейна всю ночь снимал сторис со своим участием и выкладывал их на страничку Гасанова. Молодой человек даже не ожидал такой подлости от своего товарища и спокойно спал. По всей видимости, товарищ оказался не совсем честный и воспользовался ситуацией, чтобы привлечь внимание к своей персоне, даже не постеснялся нарушить приватность Гусейна.