Кайли Дженнер своим новым платьем объявила «Instаgram-войну» яйцу

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Попытки Кайли вернуть статус королевы Instаgram.

Звезды в погоне за рейтингами и лайками не останавливаются ни перед чем. Вот и Кайли Дженнер проигравшая по количеству лайков обычному яйцу пытается снова добыть желанную популярность.

21-летняя девушка решила действовать решительно и опубликовала три записи в социальной сети Instаgram в своем новом пышном розовом платье и на каблуках. Образ Кайли значит только, что она пытается вернуть себе статус королевы Instаgram после потери ее рекорда лайков за самую любимую фотографию всех времен.

В течение прошлого года самой популярной фотографией в Instаgram была милая фотография Кайли Дженнер со своей маленькой дочкой Сторми. Американская модель на снимке держала Сторми за руку – фотография набрала около 18 миллионов лайков. Однако, как это ни странно, рекорд Кайли по количеству лайков был побит снимком обычного куриного яйца, опубликованного пользователем world_record_egg.

Аккаунт в Instagram под названием «EGG GANG» открылся 4 января, и его миссия – стать самым любимым постом в Instagram с изображением яйца. На сегодняшние день у фотографии яйца уже 44 миллиона лайков.

14 января Кайли объявила «Instаgram-войну» яйцу, разбив его на асфальт в своем новом видео.

Сколько бы Кайли не хотела, но её фотографии пока не становятся такими «разрывными» как фотография обычного яйца, но, видимо, пока она сдаваться не собирается.