Дружная семейка: Певица Рианна судится с родным отцом, зарабатывающим миллионы на её имени

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Звезде не нравится, что у неё такой предприимчивый родитель. Рианна несколько раз просила его не использовать её имя для того, чтобы получать прибыль. Тот просьбам не внял.

После этого семейка окончательно рассорилась. Сейчас певица Рианна судится с родным отцом, зарабатывающим, как она утверждает, миллионы на её имени.

Рональд Фенти, как сказано в иске звезды использует в коммерческих целях её бренд Fenty.

Полное имя Рианны звучит как Робин Рианна Фенти. Отец воспользовался этим и создал компанию Fenty Entertainment, занимающуюся поиском талантов. Якобы, представители этой фирмы неоднократно заявляли о связях с Рианной для того, чтобы привлекать средства.

Также Рональд попробовал провести регистрацию наименования Fenty, чтобы так называлась сеть отелей. Однако, тут он опоздал. Компания Рианны смогла сделать это раньше него.

Затем он вступил в переговоры с SBS Entertainment и пытался договориться с ней о турне Рианны по Латинской Америке. Цена вопроса – 15 млн долларов.

Сейчас Рианна требует судебного запрета для Рональда Фенти на ведение дел от имени дочери, а также на использование им торговой марки Fenty.

Местом рождения певицы был город Сент-Майкл, находящийся на Барбадосе. Там она появилась на свет в 1988 году. В возрасте 17 лет состоялся её переезд в США.

Начинающую звезду заметила студия звукозаписи DeF Jam и оформила с ней контракт.

А сейчас родня – роднёй, а деньги – врозь.