«Свингер-пати»: Асмус согласилась на странное предложение Виторгана

Сегодня, 08:16

Максим Виторган предложил Кристине Асмус «объединиться» под эгидой «общих проблем», или поменяться — Харламов с Собчак, Виторган с Асмус, на что та заявила, что им даже напрягаться не стоит, за них все сделают.

Под «каминг-аутом» Бульдога Харламова, где он рассказывает, что спит с Батрудиновым уже 15 лет, а сейчас пьет из-за жены, которая ушла к Урганту, Максим Виторган сделал странный намек, которые многие расценили как приглашение на свинг-вечеринку, хотя возможно, что хороший друг семьи Харламовых, зная всю подноготную, в ироничной форме посочувствовал и намекнул, что ситуация в его семье как минимум не лучше.

За последнее время по сети ползет много слухов о разрывах таких известных пар как Виторган-Собчак и Харламов-Асмус. А сами знаменитости, пусть и не умело, но пытаются противостоять этим слухам, при этом не сбавляя их темп, поскольку таким образом они стали более популярны и более обсуждаемы.

По поводу отношений Виторгана и Ксении Собчак масла в огонь подливает теоретический любовник Ксении театральный режиссер Константин Богомолов, который напрямую обратился к Максиму Виторгану через свои социальные сети и попросил «перестать грезить и жить прошлым», ведь его «бывшая» жена счастлива с другим.