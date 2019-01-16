«Удушье – только начало»: В свой юбилей старушка-Пугачева может впасть в кому

Сегодня, 04:49

На телепрограмме «сегодня вечером» Алла Пугачёва оказалась в предсмертном состоянии, происшествие имеет последствия.

Алла Пугачёва почувствовала себя плохо на съемках в Останкино. Во время съемок программы «Сегодня вечером», посвященной 40-летию творческой деятельности певца Игоря Николаева, произошло страшное.

Сообщается, что через 40 минут после начала съемки, у Пугачевой начался приступ аллергии и удушья, именно поэтому она была вынуждена покинуть студию. Позже выяснилось, что аллергическую реакцию у певицы вызвал искусственный снег.

Сейчас Алле оказали необходимую первую помощь, однако если так будет продолжаться и дальше – закончиться все может совсем скоро и плачевно.

Дело в том, что последствие аллергии у пожилых людей могут оказаться губительные. Есть предположение, что последствием аллергии стала бронхиальная астма. Известно, что обычно начинается она изматывающим кашлем и свистом в легких. Затем появляется одышка и внезапные приступы удушья. Причинами такой аллергии при бронхиальной астмы чаще всего становятся бытовые раздражители. Во время приступа происходит критичная недостаточность кислорода, что провоцирует развитие серьезных осложнений.

Как правило, причиной смерти больного являются последствия удушья. В 70% случаев, летальный исход наступает в результате спровоцированного приступом инсульта или внезапной остановки сердца. Как известно, недавно Алла лежала в больнице и с проблемным сердцем.

Человеку с такими заболеваниями нужно лежать в больнице, находится в гипоаллергенном месте, и наслаждаться жизнью, однако старушка-Пугачёва не собирается сидеть «сложа руки».Она уже продумывает сценарий своего юбилейного концерта, к 70-летию, забыв про то, что удушье – только начало.

Не послушая докторов, Алла может впасть в кому прям в свой юбилей, потому что на концерте будет предоставлено слишком много аллергенных декораций, а с бешеной подготовкой и другими заботами, до 15 апреля Алла вряд ли успеет побеспокоиться о себе.