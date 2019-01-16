«Хитрый план Асмус»: «Каминг-аут» Харламова обезопасил измены Кристины с Ургантом - сеть

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Кристина Асмус сняла видеообращение Гарика Харламова, с признанием во всем, что только можно, что вполне могло бы сыграть на руку самой девушке, ведь после ироничного признания, что Харламов и Асмус спят с мужчинами, притом разными, вполне может облегчится ситуация с тревогой и волнением о том, чтобы не попасться. Можно быть чуть в большей безопасности.

Человек-сарказм, человек-ирония — «супергерой, которого мы заслужили». Как бы сильно Гарик Харламов не пытался высмеять слухи об изменах своей жены, даже согласился с тем, что «спит с Батрудиновым уже 15 лет» и много-много шутил, слухи о романе Кристины Асмус и Ивана Урганта не устают множиться, будто плесень в сыром подвале.

«Харламов ржет, пока Ургант фотографирует», - подобными комментариями множатся все социальные сети звезд. И кажется в компании Ивана Кристина Асмус чувствует себя лучше и комфортнее. Сам Ургант давно не скрывает своих симпатий к молодой актрисе, однако наличие романа отрицает, ведь Гарик его друг. «Распухший и неповоротливый» Гарик-Бульдог развлекает фанатов «видосиками», поет караоке и делает каминг-ауты на потеху публике и ради «сохранения своего лица», но молодой и красивой актрисе нужно больше, ей необходимо жить.

Поэтому, оставив мужа дома, она с дочкой улетела в Дубаи, а вернувшись, проходит акклиматизацию в компании того, кто готов ей в этом помогать, пока Харламов упражняется в искрометности своего чувства юмора, а по возвращению домой, застает его спящего, не дождавшегося и в обнимку с двумя псами.