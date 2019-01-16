«Волочкова немецкого разлива»: Солист Rammstein может скрывать от Лободы отношения с 25-летней секс-инструкторшей

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Немецкие СМИ приписывают Тиллю Линдеманну роман с Лейлой Лоуфайр. Рокер появлялся с ней на красной дорожке в 2017 году, когда уже был в отношениях с беременной Лободой. Сейчас девушка пошла на популярное шоу, где возможно расскажет подробности романа с музыкантом.

Первые слухи о возможном романе солиста немецкой группы Rammstein и Светланы Лободы появились ещё в июле 2017 года, когда пара не отходила друг от друга на фестивале «Жара». Тилль Линдеманн не отводил глаз от украинской певицы, обнимал и целовал её прямо на камеры. Уже 24 мая 2018-го года у Лободы родилась дочь. Светлана назвала девочку Тильда.

Когда Лобода попала в больницу, именно Тилль Линдеманн приехал забирать её на выписку. Затем пара отправилась в ресторан вместе со старшей дочерью артистки из Украины. В своём интервью рэперу Басте она заявила, мол говорить о личной жизни не может, так как у неё контракт, но слухи подогрелись ещё больше на день рождение солиста Rammstein. Светлана опубликовала общее нежное фото с подписью: «С днем рождения моего лучшего в мире доктора».

Как бы то ни было, но в возможных отношениях, роман так и не был официально подтверждён, может быть не всё так однозначно. Дело в том, что немецкие издания начали приписывать Тилю Линдеманну отношения с 25-летней секс-инструкторшей. Музыкант действительно может скрывать возможные отношения с девушкой от Светланы Лободы.

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Информагентства сообщают о некой Лейле Лоуфайр. Девушка стала известной после публикации своих обнажённых снимков в Facebook несколько лет назад, эдакая Волочкова немецкого разлива . Затем она начала вести подкасты на тематику секса, после чего засветилась на красной дорожке с Тилем Линдеманном в 2017 году. Пара об отношениях также официально не объявила, но совместное посещение светского мероприятия породило много слухов. Тогда рокер расстался с Софией Томаллой и нашёл ей замену в лице Лейлы.

В итоге, солист Rammstein в компании секс-инструктора больше не появлялся, уж больно громким стал последний выход свет пары. Кстати, в 2017 году Линдеманн якобы уже был в отношениях со Светланой Лободой, что также приводит к ряду вопросов.

Как бы то не было, недавно Лейла Лоуфайр стала героиней немецкого аналога «Дома-2». Шоу называется «Лагерь в джунглях». Тысячи фанатов Rammstein из Германии с нетерпением ждут, когда секс-инструктор откровенно расскажет об отношениях с Линдеманном. Дело в том, что многие немецкие СМИ до сих пор уверены, что девушка является тайной любовницей с рокером.