«Сиделка родит старику наследника»: Петросяна с «любовницей» Брухуновой засекли возле репродуктивной клиники в Испании

Вчера, 22:30

Юморист и его новая пассия сделали несколько «счастливых» фото неподалёку от больницы, помогающей бездетным русскоязычным парам забеременеть. Татьяна и юморист могли отправиться в Барселону ради общего малыша.

Недавно Евгений Петросян и Татьяна Брухунова, с которой юмористу приписывают роман, отправились для отдыха в Испании. Предполагаемая пара поселилась в одном из центральных отелей Барселоны. Совместных снимков Татьяна и Евгений Ваганович хоть и не публикуют, однако время они проводят явно вместе.

Продолжение... Евгений Петросян с молодой возлюбленной отдыхают в Испании Влюбленные не афишируют свою личную жизнь, но их видят постоянно вместе. Днями они были замечены в испанском ресторане Botafumeir, который кормит гостей галисийской кухней.

Дело в том, что фотографии в их социальных сетях полностью совпадают. Таким образом, недавно Петросян выложил фото с ресторана, а затем Брухунова опубликовала снимок с того самого ресторана.

Однако, больший интерес вызвали фотографии, которые Брухунова и Петросян сделали на проспекте Passeig de Gràcia, согласно геолокации в Instagram. Понятно, что Евгений Ваганович и Татьяна проводят вместе время, наслаждаясь экскурсиями по городу. Однако, поклонники в комментариях подметили, что неподалёку проспекта находится известная репродуктивная клиника. Данная больница очень известна, и активно работает с русскоязычными клиентами, имея для них даже отдельный сайт.

Возможно, что Петросяна с предполагаемой любовницей Брухуновой засекли возле репродуктивной клиники не просто так. В Сети фанаты и хейтеры резко ставшего популярным юмориста предположили, что «сиделка Татьяна родит старику наследника», якобы пара отправилась в Барселону ради процедуры искусственного оплодотворения. Действительно, Петросян и Брухунова сфотографировались всего в 12 минутах езды от больницы, хотя и стоит понимать, что никаких официальных данных о планах на возможных детей пока не существует.

Сама Брухунова заявила, что всегда питала к Петросяну высокие чувства и хотела позаботиться об одиноком человеке. Степаненко очень ревновала мужа, и даже обвиняла Татьяну в воровстве. По словам девушки, с Петросяном сейчас живёт она. Брухуновой очень дорог юморист, а её главная задача – сохранить здоровье. При этом, факт романтических отношений Татьяна не подтверждает, лишь отмечая, что Евгений Ваганович занимает в её сердце большое место.

Как бы то ни было, Брухунова и Петросян свой «роман» не подтверждают, как и слухи о «беременности» женщины. Возможно, что они действительно отправились в Барселону на экскурсию, а наличие неподалёку их прогулок репродуктивной клиники просто является случайностью.