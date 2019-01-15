«Родила в 13 лет и никаких абортов не делала»: 18-летняя любовница Гуфа может скрывать тайную дочь

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Инсайдеры опубликовали данные, согласно которым Яна Шевцова не могла забеременеть от рэпера. Девушку поймали на лжи, ведь в момент полового акта Гуф был в другом городе. При этом, в её старых соцсетях в графе о семье указана 6-ледняя дочка.

За последние несколько месяцев 18-летняя Яна Шевцова из Екатеринбурга не только стала звездой Сети, но уже и успела пробиться на шоу. Девушка стала известной благодаря предполагаемому роману с рэп-исполнителем Гуфом.

Согласно словам самой Яны, Гуф не только лишил её девственности, но и оплодотворил. Девушка якобы понимала, что рэпер не будет строить с ней отношения, поэтому в прямом эфире решила выпить специальные таблетки. Как бы то ни было, однако согласно попавшим недавно в Сеть данным, ситуация с Шевцовой может быть не такой однозначной. Инсайдеры сообщили, что девушка может скрывать тайную дочь, а также намерено придумывать громкие истории ради пиара.

18-летняя любовница Гуфа в социальных сетях рассказывала, мол у неё есть дорогой автомобиль марки Audi. Однако, Шевцова не может на ней ездить, так как его угнали подружки на одной из шумных вечеринок, и после этого случая машину так и не могут найти. В это же время инсайдеры заявили, что Яна ездит на более дешёвом Ford Focus. Девушка также заявляла, что у её мамы есть достаточно прибыльный бизнес и квартира своя на 300 квадратных метров. Однако, на опубликованных юношеских снимках Шевцовой видно, что росла она в обычной семье, и не о каких квартирах и речи быть не может.

Резонансной была история и с абортом Яны. Она выпила на камеру таблетку Постинора, но его нужно пить не позднее, чем 16 часов после полового акта. Тогда Гуф находился в Москве, а Шевцова в Екатеринбурге, поэтому их половой контакт физически был невозможен, и никаких абортов она не делала.

Однако, больше всего оказалась интересной найденная старая страница Яны в соцсетях. Там у молодой Шевцовой в «Основной информации» указывается, что у неё есть дочь по имени Варвара, которой 6 лет. При этом вся информация полностью сбегается. Если данные о дочери Шевцовой правдивы, то она должна была родить в 13 лет, что маловероятно. Однако, сама Яна об опубликованных инсайдах не высказалась.

Как бы то ни было, сейчас Шевцову обвиняют и критикую многие зрители «Дома-2». Девушку обвиняют во лжи, распространении ВИЧ, о чём заявила Лера Фрост, употреблении наркотиков и слишком развратном поведении. В это же время сама Яна остаётся верна своим заявлениям, продолжая раскручивать своё имя.