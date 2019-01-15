«Депрессия или протест?»: Юлия Высоцкая шокировала поклонников почти лысой головой

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Знаменитая актриса и популярная телеведущая неожиданно пошла на радикальную смену имиджа, что породило множество противоречивых слухов и невероятных предположений.

Юлия Высоцкая шокировала поклонников почти лысой головой. Новая стрижка актрисы породила целую дискуссию в Сети, что это было, депрессия или протест? Насчет депрессии, то эта версия имеет право на существование. Трагедия с дочерью, непростой и, чего уж греха таить, эгоистичный характер мужа Андрея Кончаловского. По поводу протеста, то корни его можно искать в той же плоскости. Кончаловский никогда не скрывал, что свою карьеру в Голливуде, куда он приехал из Советского союза, строил за счет женщин, близких к кулуарам «всемирной фабрики грез». Молодая Юлия была удостоена вниманием мэтра уже тогда, когда его годы можно было смело называть зрелыми, а творчество не выдерживало конкуренции с режиссерами новой волны.

Как бы там ни было, но большинство поклонников Высоцкой не одобрили ее стрижку, которая, по их мнению, лишила актрису самого главного, женственности и утонченности. Шутники заметили, что теперь она стала очень напоминать мужа. Однако самые верные фанаты Юлии заявили, что она прекрасна с любой стрижкой, а короткая прическа добавляет ей образ трепетности и незащищенности. Сама Высоцкая не стала комментировать свое решение, как впрочем, и Кончаловский.