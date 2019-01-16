Группа «Мачете» вновь будет выступать на большой сцене

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Известная группа «Мачете», на долгое время исключившая из своей деятельности концертные туры, выступления и интервью, возвращается на большую сцену.

Об этом рассказал Ярослав Малый, лидер и основатель коллектива. По его словам, музыканты в течение четырех лет занимались изучением духовных практик, размышлениями о жизни, медитациями, путешествуя по Сингапуру, Бали, Индии и Израилю. В то же время группа не только обновила свой состав, но и придумала несколько проектов и создала новый альбом. В скором времени сборник будет представлен широкой публике.



Ярослав Малый подчеркнул, что для «Мачете» настало время показать людям, что делает группа, в чем ее польза для мира. В новом альбоме музыканты собрали несколько очень глубоких и искренних композиций, простых для восприятия. Ключом к сборнику станет красивый и проникающий в сердце каждого человека трек «Небо – мой дом». Ярослав Малый назвал эту песню картиной своей жизни и любви, заметив, что только любовь спасет мир.