Певица Глюкоза заступилась за Малахова в скандале с Лопырёвой

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Недавний скандал между Андреем Малаховым и Викторией Лопырёвой набирает новые обороты.

Напомним, на днях в сети появились фотографии, как беременная Лопырёва проводит время в объятиях Игоря Булатова в Майами. Многие осудили «разлучницу» Лопырёву, которая увела Булатова из семьи с двумя маленькими детьми. Так, друг Вики Андрей Малахов не оценил безнравственного поступка и решил оборвать все общение с разлучницей. Под одной из последних фотографий девушки Малахов оставил комментарий: «Виктория, я не знаю, от кого ребенок, но от фото в Интернете из Майами — у меня шок! Извини, я отписываюсь от твоей страницы!». К словесной перепалке подключилась и Глюкоза, встав на защиту телеведущего.

В аккаунте певица опубликовала фото с философским комментарием: «Великие умы обсуждают идеи. Средние — обсуждают события. Мелкие — людей». В связи со скандалом Малахова и Лопырёвой, подписчики отнесли телеведущего к категории «мелких».

Глюкоза тут же принялась заступаться за Андрея и оправдывать его поступок, ссылаясь на профессию ведущего. Певица считает допустимым такого рода обсуждение со стороны Малахова, поскольку он это делает с целью «продвижения» темы в массы. Удивительно, что на стороне нравственности оказалась и Глюкоза. Ведь, стоит отметить, и певицу совсем недавно обсуждали в контексте неверности мужу. Предполагается, Глюкоза таким поступком хочет навести мосты дружбы с Малаховым, во избежание «профессионального» обсуждения возможной безнравственности Глюкозы.