«Нарожала для нянь»: Скандалистка-Лобода может срываться на персонале из-за неспособности воспитывать детей в одиночку

Даже короткий отпуск Светланы Лободы, который завершился скандалом в «Шереметьево», певица провела со старшей дочерью Евангелиной. Младшая Тильда в это время находилась не с матерью - вероятно, артистка предпочла отдыхать без нее.
Недавно в сети появилось видео, где Светлана Лобода отчитывает персонал за неполноценное оказание услуг в VIP-зале, заявив, что она платит деньги не за то, чтобы ожидать сотрудников. К слову, пресс-служба аэропорта «Шереметьево» сразу ответила на обвинения Лободы, предоставив общественности снимки из камер видеонаблюдения, по которым можно проследить действия певицы. Оказалось, что Лобода сама отказалась от сервиса и не села в электромобиль, мотивируя это ожиданием няни для старшей дочери, которая летела эконом-классом. Это стало доказательством того, что у Светланы Лободы есть проблемы в общении с людьми из обслуживающего персонала, а также проявлении к ним неуважения. Пользователи назвали наиболее вероятные причины, по которым характер украинки мог измениться не в лучшую сторону.
Скандалистка-Лобода, по версии пользователей сети, может срываться на персонале из-за неспособности воспитывать детей в одиночку. Именно поэтому для Евангелины была на отдыхе предоставлена няня, хотя Светлана Лобода абсолютно ничем не была занята. Это может говорить о том, что не только младшая дочь, но и старшая для Лободы в тягость - другие знаменитости в основном стараются исключить общение детей с нянями во время отдыха, поскольку, порой это бывает единственной возможностью провести время с наследниками. Из-за плотного графика звезды часто жалуются на то, что их дети предоставлены обслуживающему персоналу и самим себе, поскольку и звездных родителей не хватает на это времени.
Видимо, Светлана Лобода настолько увлеклась погоней за наградами и прибылью, что напрочь забыла о том, как в глазах детей должна выглядеть настоящая мать. Вероятно, Лобода умышленно попыталась сделать из обычной поездки скандал для того, чтобы подогревать к своей персоне интерес, поскольку ее предполагаемый роман с Тиллем Линдеманном изжил себя.