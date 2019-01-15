«Нарожала для нянь»: Скандалистка-Лобода может срываться на персонале из-за неспособности воспитывать детей в одиночку

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Даже короткий отпуск Светланы Лободы, который завершился скандалом в «Шереметьево», певица провела со старшей дочерью Евангелиной. Младшая Тильда в это время находилась не с матерью - вероятно, артистка предпочла отдыхать без нее.

Недавно в сети появилось видео, где Светлана Лобода отчитывает персонал за неполноценное оказание услуг в VIP-зале, заявив, что она платит деньги не за то, чтобы ожидать сотрудников. К слову, пресс-служба аэропорта «Шереметьево» сразу ответила на обвинения Лободы, предоставив общественности снимки из камер видеонаблюдения, по которым можно проследить действия певицы. Оказалось, что Лобода сама отказалась от сервиса и не села в электромобиль, мотивируя это ожиданием няни для старшей дочери, которая летела эконом-классом. Это стало доказательством того, что у Светланы Лободы есть проблемы в общении с людьми из обслуживающего персонала, а также проявлении к ним неуважения. Пользователи назвали наиболее вероятные причины, по которым характер украинки мог измениться не в лучшую сторону.

Скандалистка-Лобода, по версии пользователей сети, может срываться на персонале из-за неспособности воспитывать детей в одиночку. Именно поэтому для Евангелины была на отдыхе предоставлена няня, хотя Светлана Лобода абсолютно ничем не была занята. Это может говорить о том, что не только младшая дочь, но и старшая для Лободы в тягость - другие знаменитости в основном стараются исключить общение детей с нянями во время отдыха, поскольку, порой это бывает единственной возможностью провести время с наследниками. Из-за плотного графика звезды часто жалуются на то, что их дети предоставлены обслуживающему персоналу и самим себе, поскольку и звездных родителей не хватает на это времени.

«Нарожала для нянь, теперь сама не способна справиться, на отдых их таскает. Она сама хотела отдыхать или как? Зачем срываться на обычных сотрудниках аэропорта? И где же Тильда? Маме в тягость?» - пишут в сети.

Видимо, Светлана Лобода настолько увлеклась погоней за наградами и прибылью, что напрочь забыла о том, как в глазах детей должна выглядеть настоящая мать. Вероятно, Лобода умышленно попыталась сделать из обычной поездки скандал для того, чтобы подогревать к своей персоне интерес, поскольку ее предполагаемый роман с Тиллем Линдеманном изжил себя.