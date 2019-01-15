«Больная диабетом София Ротару уже почти ослепла»: Знаменитая пенсионерка вынуждена экстренно лечиться в Лондоне - Сеть

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Украинская певица могла отменить концерты в России из-за плохого состояния здоровья. Ей приписывают диабетическую ретинопатию, то есть слепоту из-за осложнений болезни. Ротару вынуждена носить очки даже ночью, о чём свидетельствуют опубликованные в Сети снимки.

71-летняя София Михайловна всегда отличалась своим здоровьем, однако, недавно появились слухи, что с ним уже далеко не всё в порядке. Летом Ротару во время выступления в Уфе стало плохо, и она упала в обморок. Тогда всё обошлось, и согласно официальной версии, со здоровьем певицы всё норме. Однако, перед Новым годом оказалось, что София Михайловна отказалась от выступлений в России. Выступить ей всё же удалось, но не гастролях, а на новогоднем шоу в Киеве, после чего она и вовсе пропала.

Как оказалось позже, 71-летняя Ротару отправилась с семьёй в Лондон на праздники. Накануне в Сеть попали снимки, на которых София Михайловна позирует с сыном и внуками в известном парке развлечений Winter Wonderland. При этом, фанаты заметили довольно необычную деталь – Ротару была в чёрных очках даже ночью.

Согласно слухам, у Ротару проблемы со зрением. Но речь идёт не о стандартных болезнях зрения, вроде глаукомы или катаракты, а о диабете. Согласно заявлениям экспертов в области медицины, София Михайловна постоянно меняет вес. Считается, что она изнуряет свой организм диетами ради сцены, но на самом деле изменения в весе могут быть признаком диабета.

Появление на Ротару очков и «прыгающий» вес может указывать на то, мол больная диабетом певица уже почти ослепла. Речь идёт о диабетической ретинопатии – повреждении сетчатки глаза в следствии осложнений. На ранних этапах пациент теряет зрение или полностью, или частично, что может быть у Ротару.

Возможно, артистка вынуждена скрывать глаза за очками по медицинским рекомендациям. На этом фоне существует мнение, что Ротару поехала в Великобританию не просто на праздники: в Лондоне знаменитая пенсионерка София Михайловна вынуждена экстренно лечиться.

Певица появляется на публике в очках вот уже как несколько лет. Однако, резкий отказ от концертов и выступлений может указывать на обострение болезни.

Как бы то ни было, официально представители Ротару всегда отмечали, что с её здоровьем всё в порядке, не смотря на постоянно появляющиеся вокруг этой темы слухи. Не смотря на все приписываемые ей «болезни», артистка всё ещё продолжает петь и остаётся любимой тысячами фанатов.