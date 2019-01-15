«Лишила телеканал миллионов и подмочила репутацию Рамзана Кадырова»: Малахов в шоке от коварства Лопыревой

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Модель, телеведущая, «Мисс Россия» 15-летней давности, вновь вошла в новостные топы благодаря сразу нескольким скандальным обстоятельствам.

Андрей Малахов, который привык перед камерой скрывать свою личную позицию даже по самым шокирующим и противоречивым темам, внезапно разразился негодующим комментарием по поводу Виктории Лопыревой. По мнению телеведущего, 35-летняя модель совершила, по крайней мере, два «тяжких греха». Во-первых, лишила телеканал «Россия-1» миллионов рублей прибыли, отменив свадьбу с Николаем Басковым, которая должна была эксклюзивно демонстрироваться в программе «Прямой эфир», а, во-вторых, подмочила репутацию главы Чечни Рамзана Кадырова, лично благословившего предстоящий брак. По общему и подавляющему мнению, Малахов находится в шоке от коварства Лопыревой, только по первой, сугубо меркантильной причине. Вряд ли Кадыров считает, что он морально пострадал от того, что Николай и Виктория не поженились. Есть подозрения, что у главы Чечни есть проблемы и поважнее, чем личная жизнь представителей российского шоу-бизнеса.

Самым убойным аргументом Малахова в оправдание своей негативной позиции по отношению к Лопыревой стал ее моральный облик. Мол, увела мужа у своей подруги Таты Карапетян. Поклонники Андрея с немалым изумлением выслушали такое суждение из уст прожженного циника, каким является ведущий самый скандальных проектов на отечественном телевидении. Что касается Виктории, то она вновь купается в лучах славы, а потому, довольно благосклонно относится даже к самой резкой критике. Тем не менее, Лопырева попыталась в одном из последних интервью объяснить ситуацию со своей позиции. По словам беременной модели, они с Игорем Булатовым знакомы уже более десяти лет. Сейчас ее возлюбленный уже официально развелся с Татевик, а значит, нет препятствий для долгожданного семейного счастья. Правда, о двух детях Игоря, которые остались с Карапетян, Вика старается не говорить. Зато с негодованием отметает все подозрения в погоне за деньгами олигархов. «Это только любовь», - повторяет будущая мама.