Дочь Тимати покорила волну на доске для сёрфинга

Знаменитая бабушка Симона в очередной раз удивила подписчиков смелостью 5-летней Алисы.
Популярный рэпер Тимати ещё с рождения малышки прививал Алисе любовь к экстриму. В свои 5 лет девочка уже неоднократно прыгала с тарзанок, летала в аэротрубе и на вертолетах и даже каталась на флайборде. Теперь, наследница Тимати покоряет волны на доске для сёрфинга. Знаменитая бабушка Симона опубликовала видео в соцсетях, как тренер учит Алису всем тонкостям экстремального спорта.
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Теперь я знаю много новых для себя слов: длинная волна, пена, закрывашка, лиш,шортЫ, плавники, каналы и многое другое, но использовать эту терминологию не буду, так как профессионалом не являюсь и наблюдаю за всем с берега))) 6.30 утра. Для тех, кому интересно, могу объяснить, что происходит на видео и чего от Алисы добивается тренер. Во- первых, человек сам обрабатывает доску воском для скольжения, как на лыжах. Папа купил Алисе розовый воск, идея оказалась отличной,так как этот цвет сразу видно в океане. Дальше она учиться разгребаться и брать волны. Через них или перепрыгивают, или если волна большая, проныривают на доске вовнутрь, а дальше тренер толкает Алису, которая должна встать и красиво проехать по гребню, желательно до берега. Всё это очень сложно, особенно при больших волнах и возрасте студента. Я очень болею за нашу девочку! Солнце слепит глаза, за волнами не видно, что ты снимаешь, но я как верный пёс мечусь в разные стороны по берегу, чтобы ничего не пропустить...😱👀🏄♀️😉😅
Алиса уже профессионально натирает доску, специально купленным папой, розовым воском и с невероятной храбростью становится на доску. «Она учиться разгребаться и брать волны. Через них или перепрыгивают, или если волна большая, проныривают на доске вовнутрь, а дальше тренер толкает Алису, которая должна встать и красиво проехать по гребню, желательно до берега», — объясняет Симона в комментариях. Подписчики восхитились смелостью и упорством Алисы и оставили множество хвалебных комментариев: «Я поражаюсь, как она держит равновесие- это просто класс! Молодец!», «Какая же она у вас умница! Столько упорства. Её ждёт большое будущее». Многие фанаты даже шутили, что в свои 5 лет Алиса пережила уже больше экстрима, чем многие взрослые.