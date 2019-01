Дочь Тимати покорила волну на доске для сёрфинга

View this post on Instagram

Теперь я знаю много новых для себя слов: длинная волна, пена, закрывашка, лиш,шортЫ, плавники, каналы и многое другое, но использовать эту терминологию не буду, так как профессионалом не являюсь и наблюдаю за всем с берега))) 6.30 утра. Для тех, кому интересно, могу объяснить, что происходит на видео и чего от Алисы добивается тренер. Во- первых, человек сам обрабатывает доску воском для скольжения, как на лыжах. Папа купил Алисе розовый воск, идея оказалась отличной,так как этот цвет сразу видно в океане. Дальше она учиться разгребаться и брать волны. Через них или перепрыгивают, или если волна большая, проныривают на доске вовнутрь, а дальше тренер толкает Алису, которая должна встать и красиво проехать по гребню, желательно до берега. Всё это очень сложно, особенно при больших волнах и возрасте студента. Я очень болею за нашу девочку! Солнце слепит глаза, за волнами не видно, что ты снимаешь, но я как верный пёс мечусь в разные стороны по берегу, чтобы ничего не пропустить...😱👀🏄‍♀️😉😅