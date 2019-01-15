Дочь Тимати покорила волну на доске для сёрфинга

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Знаменитая бабушка Симона в очередной раз удивила подписчиков смелостью 5-летней Алисы.

Популярный рэпер Тимати ещё с рождения малышки прививал Алисе любовь к экстриму. В свои 5 лет девочка уже неоднократно прыгала с тарзанок, летала в аэротрубе и на вертолетах и даже каталась на флайборде. Теперь, наследница Тимати покоряет волны на доске для сёрфинга. Знаменитая бабушка Симона опубликовала видео в соцсетях, как тренер учит Алису всем тонкостям экстремального спорта.

Алиса уже профессионально натирает доску, специально купленным папой, розовым воском и с невероятной храбростью становится на доску. «Она учиться разгребаться и брать волны. Через них или перепрыгивают, или если волна большая, проныривают на доске вовнутрь, а дальше тренер толкает Алису, которая должна встать и красиво проехать по гребню, желательно до берега», — объясняет Симона в комментариях. Подписчики восхитились смелостью и упорством Алисы и оставили множество хвалебных комментариев: «Я поражаюсь, как она держит равновесие- это просто класс! Молодец!», «Какая же она у вас умница! Столько упорства. Её ждёт большое будущее». Многие фанаты даже шутили, что в свои 5 лет Алиса пережила уже больше экстрима, чем многие взрослые.