Ким Кардашьян подтвердила слухи о скором появлении четвертого ребенка

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Ким Кардашьян и Канье Уэст в скором времени снова станут родителями. Уже сейчас известны пол и планируемая дата родов.

Не так давно Ким на одном из ток-шоу подтвердила слухи, ходящие вокруг их семьи уже достаточно долгое время. По ее словам, в настоящее время их четвертого ребенка действительно вынашивает суррогатная мать. Известно, что это мальчик. Малыш родится весной этого года. Также звезда рассказала, что она посещает все приемы у врача вместе с суррогатной матерью: «у нее есть всё, что ей необходимо, беременность проходит гладко».

Есть информация, что сама Ким в настоящее время не может выносить ребенка из-за возникших проблем со здоровьем. Звезда поделилась, что ей было достаточно сложно принять решение о привлечении суррогатной матери. Мысль о том, что она не может самостоятельно выносить и родить ребенка давалась ей тяжело, но желание стать мамой еще раз оказалось сильнее этих переживаний.

Напомним, что у Каньи Уэста и Ким Кардашьян уже есть трое детей: две дочери, которым сейчас пять лет и один год, соответственно, и трехлетний сын.