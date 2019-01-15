«Неожиданный поворот»: Ольга Серябкина призналась Егору Криду в любви – Instagram

Популярная певица под псевдонимом Мolly шокировала своих фанатов.
33-летняя певица Ольга Серябкина записала клип на свою новую композицию под названием «Потому что любовь», где и призналась Егору Криду в своих искренних чувствах. Фолловеры не ожидали от знаменитости таких откровений.
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Когда я пишу тексты, обычно все они про то, что происходит у меня... Но каждый раз мне важно, чтобы вы чувствовали в дыхании песни себя и видели своё отражение. Уверена, что каждый знает, что такое влюбиться случайно и не в того. Неожиданно для самого себя. Лучшее - не ловить в этом ощущении грусть и тяжеляк, а кайфовать от себя, способного на чувства вопреки или просто так. Ничто не делает нас лучше, чем любовь. И главное, что у любой истории должен быть счастливый конец. А если складывается не так, то кайф в самом моменте. И именно сегодня я абсолютно счастлива и целиком состою из этого ощущения. На любой вопрос один ответ - ПОТОМУ ЧТО ЛЮБОВЬ. Дропнула клип прямо сейчас. Чекайте в хайлайтах / сторис. А ещё я безумно рада, что со мной в клипе снялась моя подружка Даша❤️ Моя красотка. Вообще, обычно стараюсь не светить публично людей, с которыми близка и наоборот их защищать, но тут другой случай, потому что ты на 100 батарейка 🔋 Спасибо, что была со мной, @dariauskv💦 Максимальная поддержка тогда, когда она больше всего нужна... Сегодня всё и все на своих местах... Любовь 💖 #molly
«Оля, ты любишь Егора Крида?», «Неожиданный поворот», «Это типа признание в любви к Егору?», «А ей никто не сказал, что Егор голубой и ему все-равно на неё», «Крид ну лайкни, не видишь? Molly так старалась», «Позорище, если это не стёб. Ну какой Крид», «Оля достойна намного большего», «Егорка? Вот это признание, интересно, что на это скажет Крид», - прокомментировали видео фанаты в Instagram.