«Неожиданный поворот»: Ольга Серябкина призналась Егору Криду в любви – Instagram

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Популярная певица под псевдонимом Мolly шокировала своих фанатов.

33-летняя певица Ольга Серябкина записала клип на свою новую композицию под названием «Потому что любовь», где и призналась Егору Криду в своих искренних чувствах. Фолловеры не ожидали от знаменитости таких откровений.

«Оля, ты любишь Егора Крида?», «Неожиданный поворот», «Это типа признание в любви к Егору?», «А ей никто не сказал, что Егор голубой и ему все-равно на неё», «Крид ну лайкни, не видишь? Molly так старалась», «Позорище, если это не стёб. Ну какой Крид», «Оля достойна намного большего», «Егорка? Вот это признание, интересно, что на это скажет Крид», - прокомментировали видео фанаты в Instagram.