«Новую ногу» Татьяны Тотьмяниной показал в сети Алексей Ягудин

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«Наш терминатор возвращается к нам», - подписал Ягудин снимок нового ужасающего шрама Татьяны Тотьмяниной и видео, где она ходит в специальном бандаже, по своему виду напоминающем ногу робота.

Не так давно, после очередной травмы ноги, фигуристке провели восстановительную операцию в хирургическом центре Германии. В это время ее муж, Алексей Ягудин, и их две дочери отдыхали в Дубае. Спустя несколько дней после операции Татьяну выписали, и уже сегодня она присоединилась к своей семье.

В свою очередь Ягудин на своей странице Instagram опубликовал фото ноги Татьяны после операции, которую «украсил» большой шрам, а также видео того, как фигуристка в настоящее время вынуждена перемещаться. На послеоперационный период на ногу Тотьмяниной надели специальный инновационный бандаж для исключения возможности осложнений и облегчения перемещения по улице. «Новая туфелька от Диор на Новый год», - в шутку подписал фигурист свою публикацию.

Стоит отметить, что год назад Татьяна также получила травму ноги, после которой ей было тяжело не только возвращаться на лед, но также и ходить. А 15 лет назад, в 2004 году, фигуристка получила еще более серьезную травму, упав в ходе сложной поддержки головой на лед. В результате Татьяна получила сотрясение мозга и гематомы различной степени тяжести.