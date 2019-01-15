«Награда героя крутых боевиков»: Пугачева подыскала Евгению Миронову суррогатную мать

Сегодня, 15:31

К большому разочарованию поклонников отечественных кинофильмов в стиле экшен, капитан Алехин из ленты «В августе 44-го» и диверсант из «Апостола», как актер, оказался талантливым имитатором мужественной сущности.

Как стало известно совсем недавно, Алла Пугачева подыскала 52-летнему Евгению Миронову суррогатную мать. Долгожданная награда героя крутых боевиков состояла именно в сыне Пети, которого так ждала мама актера, отчаявшаяся уже воспитывать внуков. Миронов, который создал множество образов настоящих мачо, а подчас и почти супергероев, вызывал некоторое недоумение в среде своих преданных и страстных поклонниц загадочным отношением к личной жизни. Весьма разочаровывали заявления Евгения о том, что для него самой идеальной женщиной является мама, а потому, он не готов к близким отношениям с любой женщиной, «не дотягивающей до идеала».

Долгое время существовала версия об интимных отношениях Миронова с Сергеем Астаховым. Так как «державших свечку» не нашлось, тема постепенно перестала быть актуальной. Тем не менее, осадок остался. Режиссеры в последнее время не спешат давать роли Миронову в боевиках, вероятно, потому, что такой образ не может быть воспринят зрителями однозначно. Как бы там ни было, но Евгений Миронов творчески востребован, как театральный актер. Следующая кинематографическая премьера актера состоится в октябре этого года в фильме «Вратарь Галактики».