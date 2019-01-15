Новый рекорд по лайкам планирует установить Дмитрий Маликов снимком двух яиц

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Установленный ранее рекорд публикации одного куриного яйца в 35 миллионов лайков решил побить Дмитрий Маликов, опубликовав фото с двумя яйцами на фоне вырезанных «красных штанов».

«Даешь 70 лайков за два яйца», - подписал Дмитрий опубликованную фотографию.

Не так давно один из интаграм-пользователей сделал пост с изображением обыкновенного куриного яйца на белом фоне. Именно эта публикация на сегодняшний день собрала уже практически 40 миллионов лайков, побив все рекорды инстаграм-постов мировых звезд. Одновременно с этим среди российских пользователей появились шутки, что это то самое десятое яйцо, пропавшее с января этого года из стандартного десятка яиц в магазинах.

Дмитрий Маликов также в очередной раз не остался в стороне от популярной темы, решив «словить свою порцию хайпа». Он сделал снимок двух яиц, расположенных на фоне куска красной ткани, вырезанной в форме шорт, и опубликовал это в своем профиле с призывом собрать в два раза больше лайков, чем та самая знаменитая публикация.

В свою очередь подписчики Маликова достаточно полярно отреагировали на такое «творчество» певца. Многие поддержали его, оценив его чувство юмора и «уверенный шаг» в ногу со временем. Другие - напротив, отнеслись к публикации негативно. «Пошлые шутки у вас, никогда бы не подумали, что такое может выложить Дмитрий Маликов», - пишут пользователи. Сам певец все с тем же юмором отнесся к таким комментариям, попросив проще относиться к этому и «лишний раз улыбнуться».