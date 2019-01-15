«Трусы сама подбирает»: Порывай может вмешиваться в сексуальную жизнь Королёвой и Тарзана

Сегодня, 17:14

Выбор нижнего белья супруга Наташи Королёвой и головной убор пожилой Порывай натолкнул фанатов на мысль, что в их жизни никаких секретов от «мамы Люды» нет.

Фанаты предположили, что Людмила Порывай может вмешиваться в сексуальную жизнь Королёвой и Тарзана из-за недавних сторис певицы. На одной из историй Тарзан позирует с матерью супруги, и первое, что бросается пользователям в глаза - это совпадение одной и той же фигуры на головном уборе тещи Тарзана и плавках стриптизера.

К слову, мама Наташи Королёвой часто в качестве головного убора носит предметы, напоминающие звезду, или подобные цветки. У Тарзана, в свою очередь, впервые, как отмечают пользователи, были замечены плавки со звездами, что может означать, что мать Наташи Королёвой зятю подбирает сама трусы и плавки. Правда, как на такое должна реагировать сама певица - неизвестно.

Мама Наташи Королёвой в жизни певицы играет не последнюю роль. Она постоянно снимает ее в своих клипах, берет на различные мероприятия, что пользователям сети перестало нравиться. Особенно поклонников смущает, что ни певица, ни ее мама не стыдятся вместе сниматься в клипах, где половой орган стриптизера прикрывает лишь скромное белье - юзеры убеждены, что такие вещи необходимо делать только семейной паре, не вмешивая Порывай.