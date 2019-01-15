Пугачёва едва не задохнулась на сьёмках шоу с Николаевым – Алла могла умереть из-за давней опухоли в горле

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Опухоль могла вызвать у Пугачёвой сильную аллергию, из-за которой ей стало плохо на съемках «Сегодня вечером». Передача была посвящена Игорю Николаеву, но выпуск едва не сорвался, так как Алла в один момент начала задыхаться и покрываться пятнами.

Недавно известная советская певица Алла Пугачёва стала участницей шоу «Сегодня вечером» на «Первом канале». Выпуск программы был посвящён её другу Игорю Николаеву.

У Пугачёвой с Николаевым особые отношения. Они записали вместе совместный альбом в конце 80-х. Сама Пугачёва называет Николаева в шутку «своим сыном», поэтому не прийти к нему не смогла. Как бы то ни было, прямо на съемках Алле стало очень плохо.

Только как Примадонна зашла в студию, у неё сразу же запершило в горле. Пугачёва вся покрылась пятнами. Не помогал даже глоток свежей воды и попытки прийти в чувства. С каждой минутой певице становилось всё хуже и хуже, а последней каплей стало то, что она начала чувствовать удушье. Когда Алла начала сильно кашлять, она поняла, что терпеть больше нельзя и сразу же покинула студию.

По словам Пугачёвой, она действительно могла задохнуться прямо на съемках. При этом, певица осознавала, что была на данной площадке много раз, и всегда всё было нормально. Как бы то ни было, причина резкого ухудшения дыхания у Примадонны долго оставалась непонятной. Возможно, причиной могла быть опухоль в горле.

Как рассказывала мать певицы Зинаида Архиповна, она родила Аллу без осложнений. Единственной проблемой стала опухоль в горле. Новорожденной её сразу же вырезали. Спустя годы Алла признавалась матери, мол операция по вырезанию опухоли стала её первым детским воспоминанием. Певица помнила два ярких прожектора, бьющих в глаза. Тогда Зинаида Архиповна и раскрыла всю правду дочери. Кстати, именно удаление опухоли считают причиной неповторимого голоса Пугачёвой, которому характерна некая хрипотца.

Согласно слухам, проблемы с дыханием на съемках шоу были вызваны как раз врождённой детской травмой. Алла могла умереть из-за давней опухоли в горле. Возможно, именно она вызвала сильную аллергическую реакцию на разбросанный по студии искусственный снег, из-за которого Пугачёва едва и не задохнулась. Вместе с этим, на горло певицы и её лёгкие сильно повлияла и давняя зависимость от сигарет с алкоголем.

Как бы то ни было, это всё слухи, и во время шоу Примадонне всё же удалось прийти в себя и избежать серьёзных последствий из-за аллергии.