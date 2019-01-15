Крид 2.0: Герой нового сезона «Холостяк» полностью копирует Егора Крида

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Гусейн Гасанов станет новым «Холостяком» — соцсети.

По последним предположениям в сети, новым героем шоу «Холостяк» станет популярный блогер Гусейн Гасанов. Заметим, ранее Гасанов уже говорил об участии в проекте, а недавно на вопросы многих фанаток Гусейн обмолвился, что вскоре всё станет известно. И пока официального подтверждения нет, подписчики уже принялись внимательно следить за соцсетями парня и сравнивать его с героем прошлого сезона Егором Кридом. Оказалось, у парней гораздо больше общего: успешные, известные в светском обществе, любимчики девочек и даже отпуск ребята проводят в одних местах. На днях Гасанов опубликовал серию фотографий в Instagram с отдыха в Дубае, где Гусейн позирует с жирафами, тиграми и удавами в одном из парков. Наблюдательные подписчики заметили, что совсем недавно такие же фото публиковал Крид в соцсетях. Подписчики даже предположили, что парни отдыхают в одной компании.

Отметим, таким поведением Гусейн полностью копирует популярного рэпера. Однако, желая затмить прошлый успех «Холостяка-6» Гасанов скорее станет лишь обновленной версией — Крид 2.0. Смеем предположить появление известной «холостячки» Даши Клюкиной в новом сезоне. Напомним, девушка уже дважды принимала участие в проекте и даже смогла покорить сердце Егора, хотя отношения у пары не сложились. Однако, Бог любит троицу и, возможно, Клюкина найдёт своё счастье с Гасановым.