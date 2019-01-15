«Держат головки»: Крид и Тимати в клипе «Гучи» могли признаться в нетрадиционной ориентации

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На мысль о гействе Крида и Тимати пользователей натолкнул один из интернет-блогеров.

В сети начали активно ходить слухи о том, что Егор Крид и его продюсер Тимати могут выдавать себя не за тех, кем являются на самом деле. Речь шла об их сексуальной ориентации, а саму тему поднимало до этого множество блогеров. Блогер Дзержинский отметил несколько ключевых моментов, которые могут косвенно подтверждать, что Тимати и Крид могут оказаться геями.

Крид и Тимати в клипе «Гучи» могли признаться в нетрадиционной ориентации - полагает блогер, а с ним согласились множество пользователей сети. Оказалось, что он увидел в моменте, где звезды «держат головки», как выразился блогер, друг другу по очереди, тонкий намек на их сексуальные отношения, а частично подтвердилась эта теория тем, что из всех обзоров на клипы только этот был заблокирован, с указанием на использование фрагмента. Пользователи сети убеждены - звезды таким образом пресекают слухи о нетрадиционной ориентации, боясь огласки. К слову, Тимати является доверенным лицом Владимира Путина, а президент, как известно, не поддерживает однополые отношения.

Безусловно, были и другие блогеры, которые пытались доказать, что Крид и Тимати являются парой - один из них указал, что рэпер взял Егора к себе в команду, когда тот был еще совсем юным, поэтому мог переделать его характер под себя. Еще один косвенный факт, подтверждающий нестандартную ориентацию звезд - это клип «Где ты, где я», где на превью звезды изображены в черно-белом цвете, тогда как девушка почему-то предстала в цветном варианте. Блогеры видят в этом связь намекая, что Тимати и Крид могут быть в другом цветном диапазоне, нежели остальные.

Конечно же, эти факты могут наталкивать на догадки о том, кем кто является на самом деле. Но почему-то Тимати больше всего проводит время в компании Егора Крида, а не других звезд своего лейбла. Именно это становится источником распространения подобных догадок, которые до сих пор гуляют по сети.