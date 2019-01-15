Анна Бузова под «бабушкиными» трусами прячет беременный живот – фанаты

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Пользователи Сети продолжают считать, что сестра Ольги Бузовой находится в положении.

Поклонники сестры Ольги Бузовой Анны не перестают утверждать, что девушка может быть беременной от своего возлюбленного мужчины, с которым живет уже больше семи лет. Интернет-пользователи неоднократно замечали увеличившийся живот Бузовой-младшей и даже фотосессии на Мальдивах в открытых купальниках не смогли их переубедить.

Фолловеры считают, что Анна может фотошопить кадры, чтобы скрыть живот. А для видео в Instagram-«истории» девушка специально надевает купальники с «бабушкиными» трусами, чтобы спрятать «беременный» живот. Стоит отметить, что сама Анна Бузова пока не прокомментировала слухи о своем предполагаемом «интересном» положении.