«Любовь на троих?»: Лорак встретила Старый Новый год в США с Лазаревым и Киркоровым

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Страсти вокруг развода Каролины с Муратом Налчаджиоглу приобретают новые оттенки, в связи событиями, произошедшими недавно в Майами.

Ани Лорак встретила Старый Новый год в США с Сергеем Лазаревым и Филиппом Киркоровым, что вызвало новую волну слухов и инсинуаций, особенно в украинском сегменте интернета. «Любовь на троих?», - язвят комментаторы, просмотрев страничку Лазарева, на которой размещено фото, где Филипп, Сергей и Каролина с дочкой Соней, позируют на фоне тропических пальм. Лорак в родной стране уже давно публично называют «запроданкой», зарабатывающей деньги на территории «страны-агрессора», так что снимок стал новым раздражителем для ярых националистов.

Несмотря на то, что Мурат также прилетел в США к своей бывшей возлюбленной, фото с ним не публикуются. Лорак предпочитает не комментировать отношения с супругом. Это дает пищу для многочисленных сплетников, которые уже напрямую связывают будущее Каролины и Лазарева.

Они даже желают Сергею «слиться в полноценную семью». Напомним, что поклонники отметили игривые настроения у Лорак, после того, как она поздравила Алана Бадоева с «днюхой» пикантным снимком в одном белье. Что касается Киркорова, то, по мнению общественности, звезда российской эстрады в последнее время «потерял берега» и мечется в поисках нового имиджа.