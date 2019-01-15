«Оля решила не повторять наркоманскую судьбу Бритни Спирс»: Бузова с помощью пластики превращается в Мадонну – Сеть

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Из «куклы» Ольга превратилась в «роковую женщину». С каждым годом её сходство с Мадонной становится всё более очевидным. Ради этого Бузовой пришлось пройти десятки пластических операций и решиться на неожиданные эксперименты.

Между Ольгой Бузовой и культовой артисткой 2000-х Бритни Спирс действительно очень много общего. Традиционно считается, что образ и манера поведения звезды «Дома-2» была в значительной мене позаимствована у американской звезды. Действительно, у Бритни с Ольгой много общего.

К примеру, обе звезды решили подзаработать на написании биографических книг. После развода с Тарасовым Оля находится в поисках нового возлюбленного. Бритни Спирс также известна печальными любовными историями. Так, в 2004 году после развода с Кевином Федерлайном женщина лечилась в психиатрической клинике.

Бузова также решила последовать примеру Бритни и завести собственную линию одежды. Американская звезда выпускает коллекцию нижнего белья, одежду для сна и так далее. С 2015 года Ольга основала OLGA BUZOVA DESIGN, затем открыла магазины бижутерии.

Ну и конечно же у Бузовой и Бритни Спирс много общего во внешнем виде, причёске и одежде, а также в музыке. Однако, у певиц есть и различия. Бритни лечилась от наркотической зависимости. Сейчас возродить былую популярность Бритни не могут даже лучшие продюсеры. Конечно это очень плохой пример для Ольги, которая в последнее время отходит от образа Спирс.

Согласно попавшим в Сеть слухам, теперь Бузова превращается в более успешный пример Мадонну, делая это с помощью пластики. Возможно, Оля решила не повторять неудачную «наркоманскую» судьбу Бритни Спирс. Действительно, Ольга сменила не только образ, но и причёску, и даже цвет волос, превратившись из «куклы» в «роковую женщину».

В 2017 году Бузова даже перепела песню Мадонны Vogue, представ перед зрителями в образе культовой певицы. Согласно сообщениям СМИ, тогда Ольге даже грозило разбирательство за копирования песни и стиля Мадонны.

Говоря о пластике Ольги, то уже десятки пластических хирургов отмечали изменения во внешности женщины. Чтобы заметить пластику Бузовой, достаточно просто взглянуть на фото «до и после».

Как бы то ни было, в последнее время Бузова действительно стала похоже на Мадонну, как внешностью, одеждой, образом, так и музыкой. Видимо певица отказалась стать «российской Бритни Спирс», отдав предпочтение более удачной и популярной Мадонне.