«Родные не ждут!»: Волочкова ради кальяна и любовника покинула Мальдивы – фанаты

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Переезд балерины на райские острова отменяется, считают поклонники.

Анастасия Волочкова в личном Instagram-микроблоге продолжает постить снимки в купальниках, которые были сделаны ещё на Мальдивах. Однако в «историях» знаменитость уже успела засветить свой любимый кальян, который находится в её московском особняке. Фанаты сразу же посчитали, что Волочкова уже прибыла обратно домой, где её ждал любовник с кальяном.

«Родные не ждут!», - заявили недоброжелатели балерины, которые посчитали, что 13-летняя дочь уже могла забыть о своей горе-матери. Также пользователи Сети предположили, что Волочкова все-таки отказалась от переезда на Мальдивы, при этом многие хейтеры изначально не верили в эту затею и посчитали, что громкое заявление Анастасия могла сделать ради пиара.