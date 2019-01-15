Евгений Петросян с молодой возлюбленной отдыхают в Испании

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Влюбленные не афишируют свою личную жизнь, но их видят постоянно вместе. Днями они были замечены в испанском ресторане Botafumeir, который кормит гостей галисийской кухней.

После скандального расставания Петросяна и Степаненко личная жизнь юмориста оказалась в центре внимания. После того, как поклонники узнали, что супругу он променял на свою молодую помощницу, передвижения знаменитости отслеживают по всему миру.

Недавно появилась информация о том, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова прилетели на отдых в Барселону (Испания). Разместилась пара в фешенебельном отеле в центре города, а питаются в лучших ресторанах. Так, их заметили российские туристы в ресторане Botafumeir, который кормит гостей галисийской кухней. Сообщается, что юморист и его новая пассия выглядели счастливыми и влюбленными, а ели они рапаны.

Напомним, что многие друзья и поклонники Петросяна усматривают в действиях Брухуновой корыстные мотивы, хотя сама она неоднократно заявляла, что Степаненко всегда ревновала мужа, а с ее появлением вовсе извела Евгения Вагановича. После того, как пара стала жить вместе, Татьяна основной своей задачей видит сохранение здоровья артиста. Также женщина заявила, что в 73 года человек нуждается во внимании, заботе. Безусловно, он мне очень близкий человек и занимает огромное место в моем сердце. На сегодняшний день жизни без него я уже не мыслю.

Слухи о жизни пары не дают покоя недоброжелателям. Так, возлюбленной Евгения Петросяна даже приписывали беременность, которая оказалась фейком.