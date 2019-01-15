«С чистого листа»: Поздравление Агутина Варум могло стать раскаянием за измены

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Леонид Агутин трогательно поздравил супругу Анжелику Варум с 21-летием супружеской жизни, а поклонники увидели в этом признание собственной неправоты певца.

Недавно певец Леонид Агутин выложил пост с поздравлением, адресованным Анжелике Варум. Артист рассказал вкратце обо всех сложностях семейной жизни, а также как им удавалось их преодолевать. Он признался, что не мыслит жизни без супруги, и до сих пор хранит в себе чувство любви и нежности к Варум. Правда, воспоминания о тяжелых жизненных периодах заставили пользователей читать между строк слова Агутина. Некоторые предположили, что поздравление Агутина Варум могло стать раскаянием за измены.

Поздравление Агутина пользователи сочли настолько трогательным, что по праву начали его считать знаком, что пара начнет все с чистого листа. Мужа Варум неоднократно заставали в разных местах, флиртующим с другими женщинами, что, вероятно, сильно задевало певицу. Правда, благо, из семьи Агутин ни разу не решался уйти - вероятно, музыканту хотелось острых ощущений, но никак не разрушать брак.

Некоторые считают, что годами ранее супруг Анжелики Варум переживал кризис среднего возраста, из-за чего его тянуло на других женщин, несмотря на то, что певице такое поведение мужа доставляло неприятные ощущения, в том числе и обиды. Осознав, что таким, какой он есть, Агутин мало кому нужен, вероятно, музыкант пришел к выводу, что нужно беречь то, что ему дано судьбой. А Варум для Агутина оказалась настоящим подарком судьбы - ни разу не вынесла сор из избы, не очернила его репутацию и прощала мимолетные увлечения.