Нагуляла на Мальдивах: Наряд Бузовой говорит о её беременности – цветотерапевт

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Вполне вероятно, что Ольга Бузова увидела отчётливые две полоски теста на беременность.

Недавняя публикация в Instagram сразу бросилась в глаза не только поклонникам «певицы и телеведущей», но и цветотерапевтам. Красный наряд, в котором предстала Бузова, сигнализирует в первую очередь не только о её желании быть яркой и манящей, но и подсознательном для себя выборе комфортного цвета. Специалисты уверяют, что это в большой мере говорит про возможную беременность Ольги, об остром желании которой, она часто говорила в последнее время. Лечебное воздействие цвета давно известно людям и постепенно трансформировалось в одно из научных течений.

Считается, что красный цвет с огромной долей вероятности будет выбран беременной женщиной, у которой в организме происходят благотворные гормональные изменения. Если для большинства этот цвет является сигналом опасности, то для женщин «в положении», наоборот, он символизирует приток энергии, улучшение кровообращения и обмена веществ. Поклонники Бузовой согласны с этими доводами, ведь курортный отдых располагает к флирту, и Ольга вполне могла «нагулять на Мальдивах». Её постоянные намёки, что она не испытывает дефицит ухажёров на островах, ранее вызывали скепсис почитателей. Теперь фанаты могут поменять своё мнение.