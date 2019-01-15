«Любви не было!»: Боярский мог жениться на Луппиан из-за безысходности

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«Рок-стар» Советского союза Михаил Боярский оказался в безвыходном положении и был вынужден согласится на брак с Ларисой Луппиан. Однако замужество нельзя назвать «по расчету» поскольку, по признанию самой Луппиан, она его любила и до сих пор любит.

В молодости Михаил увлекался употреблением спиртных напитков и порой это доходило до длительных запоев. Выкарабкаться он смог во многом благодаря своей университетской любви, которая его выхаживала. Понимая это, Боярский нашел лучший способ «отблагодарить» ее, сделав предложение руки и сердца, хотя изначально не спешил с этим, по признанию самого Михаила. Или же семья получилась из-за безысходности Боярского, который понимал, что рано или поздно придется жениться. Видимо, в первые годы брака у супругов не было взаимной любви. При этом не бросив и своих вредных привычек, но забота Луппиан спасла «мушкетера» от фатальных последствий, взяв в оборот лучшее из его теплых отношений с матерью и применив это в их браке, во многом пожертвовав собой, посвятила себя ему, а после уже и их детям, и внукам.

Однако было время когда их брак находился под угрозой, а актеры на гране развода. И даже мать Луппиан уговаривал бросить актера. Впервые это произошло незадолго до аварии, в которой Боярский серьезно пострадал переломав часть позвоночника и Лариса не смогла его оставить. А уже следующий заговорили о разводе все члены семьи, включая дочь актеров Лизу Боярскую, но относясь с теплотой к Михаилу пара осталась вместе.

И все это несмотря на факт официального развода, служившего лишь для упрощения «жилищного вопроса», но пара так и оставалась вместе не смотря ни ничто, а за столь долгое время вместе, Михаил проникся теплотой чувств к своей жене.