Анжелика Варум и Леонид Агутин отмечают своё «совершеннолетие» совместной жизни

Сегодня одной из самых ярких пар отечественного шоу-бизнеса исполняется 21 год совместной жизни.
15 января 50-летний Леонид Агутин и 49 летняя Анжелика Варум отмечают своё «совершеннолетие» со дня свадьбы. Леонид уже поделился с подписчиками Instagram фотографией и теплыми словами о браке с любимой женщиной.
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Сегодня нам 21 год. Мы совершеннолетние. Мы вместе перешагнули в 21ый век. У нас было всё. Было счастливое детство, в виде первых беззаботных лет совместной жизни. Был сложный и своенравный подростковый период. Бурная юность. И, наконец, мы повзрослели. Теперь, когда нам практически уже всё можно, мы начинаем периодически в чём-то себе отказывать.))) Но главное остаётся неизменным - щемящее чувство взаимной необходимости и нежность, что сильнее всяких слов. Любовь прекрасна и, как ни странно, действительно, самый главный двигатель всего... Я люблю тебя, женщина моей жизни и даже не представляю эту самую жизнь без тебя.
Исполнитель скинул красивый снимок из их архива с Анжеликой. Все фанаты музыканта очень тепло приняли такие искренние слова Леонида и высказали свои пожелания семейной паре. Некоторые поклонники не скупились и сказали такие слова: «Как красиво. Спасибо за прекрасное подтверждение, что любовь существует. Счастья вам безграничного», «Каждое слово истина ... долгих лет вместе».
Анжелика Варум пока ничего не выложила и никак не порадовала своих фанатов. По последним данным известно, что пара сейчас в Лос-Анжелесе, где живет их дочь Елизавета Варум. По всей видимости, музыкальная пара специально поехала навестить дочь и вместе, семьёй отметить эту дату.