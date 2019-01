Анжелика Варум и Леонид Агутин отмечают своё «совершеннолетие» совместной жизни

View this post on Instagram

Сегодня нам 21 год. Мы совершеннолетние. Мы вместе перешагнули в 21ый век. У нас было всё. Было счастливое детство, в виде первых беззаботных лет совместной жизни. Был сложный и своенравный подростковый период. Бурная юность. И, наконец, мы повзрослели. Теперь, когда нам практически уже всё можно, мы начинаем периодически в чём-то себе отказывать.))) Но главное остаётся неизменным - щемящее чувство взаимной необходимости и нежность, что сильнее всяких слов. Любовь прекрасна и, как ни странно, действительно, самый главный двигатель всего... Я люблю тебя, женщина моей жизни и даже не представляю эту самую жизнь без тебя.