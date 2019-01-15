Анжелика Варум и Леонид Агутин отмечают своё «совершеннолетие» совместной жизни

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Сегодня одной из самых ярких пар отечественного шоу-бизнеса исполняется 21 год совместной жизни.

15 января 50-летний Леонид Агутин и 49 летняя Анжелика Варум отмечают своё «совершеннолетие» со дня свадьбы. Леонид уже поделился с подписчиками Instagram фотографией и теплыми словами о браке с любимой женщиной.

Исполнитель скинул красивый снимок из их архива с Анжеликой. Все фанаты музыканта очень тепло приняли такие искренние слова Леонида и высказали свои пожелания семейной паре. Некоторые поклонники не скупились и сказали такие слова: «Как красиво. Спасибо за прекрасное подтверждение, что любовь существует. Счастья вам безграничного», «Каждое слово истина ... долгих лет вместе».

Анжелика Варум пока ничего не выложила и никак не порадовала своих фанатов. По последним данным известно, что пара сейчас в Лос-Анжелесе, где живет их дочь Елизавета Варум. По всей видимости, музыкальная пара специально поехала навестить дочь и вместе, семьёй отметить эту дату.