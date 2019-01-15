Евгения Огурцова из сериала «Ранетки» может полностью ослепнуть

Сегодня, 10:40

У актрисы и певицы произошла редкая генная мутация. Сейчас она опасается, что заболевание мог унаследовать её сын Марк.

Сейчас Евгения Огурцова, получившая известность после появления сериала «Ранетки», может полностью ослепнуть. Как оказалось, проблемы у «Рыжей бестии» со зрением уже давно.

Левый глаз не видит уже, практически, ничего. Огурцова проходила обследования, сдавала анализы, прибегала к помощи множества столичных медиков. Никто из них не смог пояснить звезде, что творится с её зрением.

В итоге, она обратилась к специалистам, работающим в калужском институте имени Фёдорова. Там ей и поставили диагноз. У актрисы обнаружили атрофию сетчатки, которая могла стать следствием генной мутации.

На всю Москву едва ли найдётся 50 человек с таким заболеванием. Самым страшным в нём является то, что его невозможно излечить. Ни в России, ни за её пределами. Поражённая область продолжает расти.

Огурцова старается выглядеть оптимистичной и бодрой. В то же время есть опасность распространения заболевания в область правого глаза. Это будет обозначать полную слепоту.

Сейчас она раз в полгода посещает калужскую клинику. Там наблюдают за состоянием в области поражения. Она вновь сдаёт анализы. Если генная мутация подтвердится, Огурцова тут же начнёт сдавать анализы ребёнка. Самое сильное опасение актрисы, что страшная болезнь могла передаться ему.