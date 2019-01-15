Беременная Меган Маркл ощущает навязчивую «отеческую» заботу принца Гарри – психодиагност

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Эксперты обратили внимание, что с беременностью Меган Маркл изменился характер принца Гарри.

Специалисты-психодиагносты внимательно следили за поведением герцога и герцогини Сассекских во время их визита в графство Мерсисайд. Объектом исследований профайлеров стали жесты, мимика и другие эмоциональные реакции принца по отношению к жене. Они заметили, что Меган постоянно ощущает навязчивую «отеческую» заботу со стороны принца Гарри, особенно когда входит в контакт с окружающими людьми. Во время передвижения, принц берёт на себя роль ведущего и, взяв супругу за руку, движется немного впереди. Эти действия эксперты называют неосознанными, ведь Гарри движет подсознательная забота о беременной Меган Маркл. Во время общения с подданными, принц выполняет функции дополнительного телохранителя и внимательно следит за возможными угрозами в сторону жены.

Профайлеры заметили, как настороженно герцог Сассекский наблюдал за девочкой, которая преподнесла розу герцогине. Кроме этого, Гарри с сочувствием относится к симптомам дискомфорта у Меган, которое вызывает «интересное положение» - заботливо кладёт ей руку на поясницу, поддерживает за талию или за плечи. Эксперты называют такое поведение естественным для заботливого мужа и будущего отца. От многих не ускользнуло, что принц в последнее время стал более серьёзным, ощущая свою ответственность за будущее семьи.