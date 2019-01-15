«Признался во лжи»: Крид в клипе «Крутой» мог намекнуть на истинную причину расставания с Клюкиной

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Разлучницей могла стать другая участница проекта «Холостяк», с которой у Егора Крида завязались отношения после шоу - полагают пользователи сети. Поэтому вполне объяснимо, почему Даша Клюкина оказалась всего лишь техническим кандидатом.

Крид в клипе «Крутой» практически признался во лжи - он, как полагают юзеры, мог намекнуть на истинную причину расставания с Клюкиной. Ею могла стать та самая Виктория Короткова, которую в финале шоу певец по каким-то причинам не выбрал. Оказалось, что в новом клипе прозвучала фраза «Моя бывшая Вика», чем произвела бурную реакцию среди пользователей. Первая, о ком подумали пользователи - это Виктория Короткова, которую Крид так и не выбрал в финале шоу «Холостяк», отдав предпочтение Даше Клюкиной.

Правда, с Клюкиной Криду долго пробыть не удалось - они расстались практически сразу после завершения шоу. Вероятно, Крид и не рассчитывал на отношения с девушкой из-за того, что ее победа, как пишут пользователи, могла быть спланирована продюсерами проекта. Пару видели вместе всего пару раз, но многим казалось, что у Крида есть чувства к Коротковой, которую он продержал на проекте до конца.

Поскольку Егор Крид молод и любвеобилен, вполне вероятно, что он мог заменить Клюкину на Короткову. Правда, озвучить это вряд ли мог из-за прописанных условий контракта, который заключается с главным героем проекта «Холостяк» и его участницами. Но когда уже время неразглашения прошло, то можно было в этом признаться и намеком - для того, чтобы подогреть к себе интерес в очередной раз.