Певицу Ханну на Багамах покусала акула

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Хищницу спровоцировал серебристый педикюр на ногах певицы. Видимо, она принимала их за мальков.

На певицу Ханну, отдыхающую сейчас на Багамах, напала акула. Она покусала её за ногу. Об этом певица сообщила в своём аккаунте в Instagram.

Звезда решилась на экстремальное плавание в бассейне с множеством небольших рифовых акул, о чём давно мечтала. Она не учла, что перед этим не стоило делать на ногах педикюр с серебристым цветом. Больше она так поступать не будет. И не рекомендует другим, кто решит испробовать себя, плавая вместе с хищниками.

Вообще, перед купанием говорят о том, что рифовые акулы безопасны и на людей не нападают. Однако, видимо, одна из них приняла серебристый ноготь большого пальца Ханны за рыбку и неожиданно ухватила за него.

Впрочем, звезда успокоила своих подписчиков. Она проинформировала тех, что палец остался на месте. У этого вида акул зубы очень маленькие и находятся они глубоко во рту. Тем не менее, она думает, что теперь вполне может рассказывать другим, что её покусала акула.

Подписчики восхищаются смелостью своей любимицы и сообщают, что завидуют ей. Технику купания с акулами они считают очень хорошей для борьбы со своими страхами.