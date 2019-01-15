«Скользкая позиция»: Дележка наследства Федосеевой-Шукшиной принимает неожиданные повороты

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Скандал семейства Шукшиных вышел на новые масштабы. Малахов, позвавший к себе в «Прямой эфир» Анну и ее мать Марию и предложивший, по словам девушек, полтора миллиона рублей за эфир, получил не только жесткий отказ, но и угрозы о скорой расправе и увольнении с канала. Но на «Пусть говорят» к Дмитрию Борисову Анна Шукшина все таки прорвалась, вопреки запретам матери.

Сам конфликт начался еще с тех пор, как Анна родила ребенка, после чего муж ее бросил и она осталась совсем одна и без денег, из-за чего продала одну из бабушкиных квартир, которая была записана на нее. Уже в этот момент начался разлад в семье и Анну Шукшину «кинули» все ее родственники, на чью поддержку она рассчитывала, после оставшись даже без матери, которая не пожелала хоть как-то контактировать с дочерью. Объективно, нет правых в этой истории, каждый действовал со своим возможным мотивом.

Федосеева-Шукшина, бабушка Анны, не заявляла прав ни на квартиру, ни на деньги, которые сама передала внучке до тех пор, пока не вышла замуж за скандального продюсера Бари Алибасова, который вполне мог «покапать» ей на уши. Квартира пустовала долгое время, а по слухам была своеобразным притоном для «местных». И вдруг, воспылав чувствами к помещению, заговорив о памятности квартиры, Федосеева начинает судебный процесс против внучки под руку с «горе-продюсером», практически сразу же, как пара вышла из ЗАГСа.

По словам само Анны, за всем могла стоять Ольга Шукшина, ее родная тетя, пожелавшая свою долю от наследства, от того и косвенно настроила всю семью против девушки. Алибасов тоже настроен против Ольги, заявив, что та отправила бы свою мать в дом престарелых, захватив жилплощадь силой, если бы не скорый, импульсивный брак, а Ольга, в свою очередь, грозится отправить туда самого Бари.

Также есть версия, которую в семье бояться признавать правдой, но и опровергать не станут. Дело в том, что мать Анны Мария Шукшина была инициатором того, чтобы злополучная квартира была переписана на внучку Федосеевой и не исключено, что это было для того, чтобы завладеть жилплощадью. Но после неожиданной продажи, Мария настояла на судебном семейном разбирательстве. Также не утихают подозрения о «романтических» связях между матерью Анны и ее бывшего мужа, которые «не просто работают вместе, а что-то большее».

Так или иначе, но в итоге получается обычная «семейная разборка» и дележ наследства еще живого человека, что должно вызывать как минимум недоумение.