«Путин пока не в курсе»: После иска на 100 млн Ивлеева «свалила» в Нидерланды

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Пока второй обвиняемый по делу об «оскорбление чувств» Юрий Дудь уже долгое время не «подавал признаков жизни», Анастасия Ивлеева наконец вышла в сеть и рассказала о своей «вынужденной командировке» в Амстердам, дав понять своим обеспокоенным поклонникам, что с ней все в порядке, но волноваться есть за что.

Некто Бестаев А.А., насмотревшись интервью Дудя, оскорбился словам Ивлеевой о главе Российской Федерации Владимире Путине. Пост о «недопустимом поведении» девушки он выложил еще в сентябре 2018 года, через месяц после выхода самого интервью, и написал письмо с обращением к Юрию Дудю с просьбой удалить ролик. Видимо, оставшись без ожидаемого внимания, он пошел намного дальше.

«Душа за отечество разболелась»

Мещанский районный суд официально зарегистрировал иск, исковые заявления небыли получены обвиняемыми, по заверениям их официальных представителей. Совпадение ли, но блогеры «внезапно» пропали их своих социальных сетей. Известная своим стремление «походить» на Ольгу Бузову и «15 сантиметрами», Анастасия Ивлеева нашлась в Амстердаме, где записывает новый блог «по многочисленным просьбам подписчиков», однако уточнив, что с ней все в порядке и она «не валяется где-то неадекватная с табуреткой», всего лишь бежала в другую страну после подачи иска.

Несколько юристов выступили с резкой критикой этого дела, утверждая, что регистрация этого иска не была возможна, поскольку в случае победы обвинителя, деньги не будут переданы истцу, что указывает на способ нажиться на имени двух интернет-блогеров и российского президента, который может быть даже и не в курсе происходящего. Так же не известно по какой статье обвиняются Ивлеева, «свалившая» в Амстердам, и, потерянный всеми, Дудь, поскольку законопроект о запрете критики власти в интернете не прошел в новом чтении и отправлен на пересмотрение, что значит, что пока такой статьи для преследования нет ни в одном кодексе РФ.