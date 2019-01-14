Внебрачный сын Эдуарда Успенского хочет отобрать наследство писателя

Вчера, 23:43

Объявился внебрачный сын Эдуарда Успенского, как в последнее время заведено на российском телевидении, в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир».

О том, что легендарный автор Чебурашки и крокодила Гены – его отец, заявил в эфире телевизионного шоу 45-летний Валентин Постников. Он говорит, что узнал о том, что его настоящий отец – Успенский, в возрасте 20 лет. До этого он считал своим отцом Юрия Дружкова. Дружков умер, когда Постникову было 13.

Семьи Дружковых и Успенских дружили, Успенского Валентин называл «дядя Эдик». По словам, Постникова, его мать Наталья скрывала, что он является сыном Эдуарда Успенского, также и от самого знаменитого детского писателя.

Валентин Постников рассказывает, что Успенский очень тепло к нему относился, когда приходил в гости, любил брать его на руки, постоянно дарил книжки. После смерти Юрия Дружкова Успенский забрал Валентина к себе на дачу на месяц.

Когда Валентин Постников вырос, воспитанный на книгах Успенского, он сам стал писать детские книжки.

По мнению родной дочери Успенского Татьяны, рассказ Валентина об отцовстве Успенского – выдумка чистой воды или какая-то обида. Она говорит, видела, что ее отец ничем не помогал Валентину, когда умер Юрий Дружков.

По оценкам, стоимость имущества Эдуарда Успенского составляет около 200 млн рублей. В его состав входят элитный дом в Подмосковье, еще один дом в Анапе и три московских квартиры. Завещание знаменитого писателя будет оглашено в феврале.

А пока зрители остались убежденными, что Валентин Постников врет с целью отобрать наследство писателя (или хотя бы его часть).