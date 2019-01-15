«Сами бы оставили в покое»: СтарХит Малахова и Наталью Фриске раскритиковали в Сети после угроз журналистам

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Пользователи считают, что Копыловым следует сперва обелить своё имя и решить споры с Русфондом, а также самим прекратить будоражить тему смерти Жанны.

Вот уже три с половиной года, как из жизни ушла известная певица Жанна Фриске. Артистка умерла после длительной борьбы с онкологическим заболеванием. Друзья, коллеги и близкие люди отзывались о Фриске только с хорошей стороны. В то же время родственники Жанны сразу после её смерти принялись выяснять между собой отношения, сыпля обвинениями в адрес друг друга. Споры между Владимиром Копыловым, сестрой и матерью Жанны, а также Дмитрием Шепелевым, который попал в немилость к родственникам певицы, не прекращаются до сих пор, за что поклонники покойной звезды не раз критиковали её близких. В числе прочего так и не решён вопрос с Русфондом, обвинившим наследников певицы в присвоении 20 млн рублей пожертвований со счетов на её лечение.

И вот семья Фриске, вместо того, чтобы почтить память всеми любимой Жанны, примириться между собой и расплатиться по счетам, начала обвинять во всех бедах журналистов. С момента смерти артистки появилось много версий относительно трагедии, личной жизни Фриске, а также судьбы миллионов Русфонда. Практически всегда родственники Жанны сами провоцировали общественный резонанс вокруг них и не спешили оставить в покое имя всеми любимой певицы. Из-за большого внимания общественности к данной теме она широко освещалась и продолжает освещаться в СМИ разного уровня, в связи с чем, в прессе за последние годы было размещено множество публикаций о Фриске и Копыловых, однако сегодня сестра Жанны обратила внимание исключительно на издание VistaNews, обвинив журналистов во лжи.

Наталья заявила, что на нашем информационном портале утверждалось, будто бы певица жива, хотя на самом деле это не соответствует действительности. По словам Фриске, публикации в СМИ о её сестре сильно сказываются на самочувствии родителей покойной артистки. Вместе с тем нельзя не заметить, что скандалы, провоцируемые семьёй Копыловых, беспокоят общественность, требуют огласки и освещаются не только на площадке VistaNews. Наше издание уважает чувства близких Жанны и не распространяет заведомо ложные утверждения о ней, однако не может пренебречь своим долгом оставить читателей без наиболее свежей и актуальной информацию о важных событиях, в том числе касающихся и Фриске тоже. Те же версии, которые были описаны на страницах портала, вопреки утверждениям Натальи Фриске не являются прямыми утверждениями, их можно считать лишь предположениями, которые и без того давно активно обсуждаются в сети из-за высокой актуальности данной темы. Несмотря на это, родственница звезды разразилась в адрес издания громкими обвинениями и угрозами подать иск в суд.

Примечательно, что эксклюзивное интервью сестра Жанны дала изданию с сомнительной репутацией под названием «СтарХит» Андрея Малахова. Последнего, как известно, лишь недавно самого обвиняли в оскорблении памяти Жанны Фриске. Поклонники певицы были уверены, что телеведущий наживается на имени их кумира. В то же время никто из коллег не называл Малахова «мошенником», как это сделали в отношении журналистов VistaNews сотрудники «СтарХит». Стоит отметить, что непосредственно в самом интервью Наталья Фриске не упоминала о каком-либо факте мошенничества, а значит подопечные Андрея Малахова сами выдумали его. В этой связи не лишним будет напомнить о существовании уголовной ответственности за заведомо ложный донос и клевету с использованием СМИ.

Возвращаясь к теме самого интервью Натальи Фриске, нельзя не заметить, что её возмущение, а также голословные обвинения «СтарХита» не нашли отклика среди читателей. После заявлений о мошенничестве и угроз журналистам сестру Фриске и сайт Малахова раскритиковали в Сети. Семье Копыловых в числе прочего припомнили скандал с деньгами Русфонда. Ранее мы уже писали, что из-за ситуации с Фриске и невозвратом пожертвований россияне отказываются верить организации. Пользователи уверены, что родственники Жанны сами намеренно будоражат эти темы, «выискивают» истории о ней в интернете, дабы привлечь к себе внимание. Отдельно досталось Наталье Фриске, которую в сети упрекнули в намеренном копировании образа знаменитой сестры, в том числе путём проведения пластических операций.

Порой из-за возмущения скандалами в семье Копыловых пользователи не сдерживали эмоций и даже переходили на непечатную лексику. «А ее семейка не хочет вернуть деньги? Сколько людей на них могли бы спасти.», «СЕМЕЙКА ФРИСКЕ ПРИДУМАЛА НОВУЮ ФИШКУ ! ФУ ; ОНИ УЖЕ НИКОМУ НЕ ИНТЕРЕСНЫ!!!», «Не хватает на пластические операции? Всё мечтает сделать себе внешность покойной сестры. Надоела эта семейка авантюристов и мошейников. Хватит писать о них. Пусть сначала деньги вернут,которые украли у больных детей», «Сами бы оставили её в покое. Эту семейку уже все давно забыли, но они всё выискивают интернет-истории. Неугомонные», «Вот уж кому молчать — так это этой продажной семейке. И да, деньги вернуть надо», - пишут участники обсуждения прямо под публикацией СтарХита в соцсетях и популярных сообществах (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.). Как итог, опубликованная статья СтарХита лишь вызвала новую волну негодования пользователей на тему семьи Фриске.